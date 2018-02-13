بالصور.. تدشين نظام ” كود البناء ” لسلامة المباني بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

أكدا الفريق سليمان العمرو، محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والدكتور سعد بن عثمان القصبي، رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء، أنه سيتم تدشين نظام كود البناء السعودي في تاريخ 23/7/1439هـ، وذلك ليكون الكود الوحيد الذي يعمل به في المملكة، من أجل تحقق جودة عالية في سلامة المباني.

جاء ذلك خلال اجتماع بينهما، حيث قام محافظ الهيئة، باستقبال رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء، وذلك لعرض الاستراتيجيات المرحلية لمكونات الخطة الزمنية لكود البناء السعودي.