مجموعة ” باسمح ” تعلن حاجتها لموظفين
وفرت مجموعة شركات باسمح التجارية، وظائف إدارية للمواطنين، حاملي درجة البكالوريوس في تخصصات عدة، وذلك للعمل بفروعها في الرياض وجدة والمدينة المنورة.
وأوضحت المجموعة أن الوظائف هي:
ممثل مبيعات الحسابات بعدد وظيفتين بالرياض: درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة الصناعية، المبيعات، أو التسويق.
مدير المبيعات والتسويق بالرياض: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة
ممثل مبيعات الحسابات بالمدينة المنورة: درجة البكالوريوس في تخصصات: التسويق، والأعمال التجارية، أو الهندسة الصناعية.
مساعد مدير العلامة التجارية بجدة: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.
ويستمر التقديم للوظائف حتى 8 أبريل المقبل، من خلال الرابط هنا .
هزيم[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههه
بكالوريوس وهادي وظايفكم.
صحيح يا با سامح كسرتو مجاديفنا.