مجموعة ” باسمح ” تعلن حاجتها لموظفين

فاطمة الملكي(صدى):

وفرت مجموعة شركات باسمح التجارية، وظائف إدارية للمواطنين، حاملي درجة البكالوريوس في تخصصات عدة، وذلك للعمل بفروعها في الرياض وجدة والمدينة المنورة.

وأوضحت المجموعة أن الوظائف هي:

ممثل مبيعات الحسابات بعدد وظيفتين بالرياض: درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة الصناعية، المبيعات، أو التسويق.

مدير المبيعات والتسويق بالرياض: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات، أو المجالات ذات الصلة

ممثل مبيعات الحسابات بالمدينة المنورة: درجة البكالوريوس في تخصصات: التسويق، والأعمال التجارية، أو الهندسة الصناعية.

مساعد مدير العلامة التجارية بجدة: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

ويستمر التقديم للوظائف حتى 8 أبريل المقبل، من خلال الرابط هنا .