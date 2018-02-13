هنري: أتمنى حصول صلاح على الحذاء الذهبي

ماجد محمد(صدى):

قال نجم فرنسا تييري هنري، إن محمد صلاح نجم ليفربول قدم موسم استثنائي مع فريقه.

وأبدى ” هنري ” إعجابه الشديد بأداء ” صلاح ” ، قائلًا: ” صلاح يكتب قصة عظيمة مع ليفربول، وأتمنى أن ينهي الموسم في صدارة الهدافين، ويحصد الحذاء الذهبي، لكني لا أراه قادراً على تجاوز هاري كين “.

وتابع: ” البعض يقول إنه ليس جديداً على الدوري الإنجليزي.. حسناً، عندما كان مع تشيلسي لم يلعب كثيراً، ثم غادر إلى الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وروما، واليوم يلعب في كافة مباريات ليفربول، لذلك أعتبره الموسم الأول له في البريميير ليغ ” .