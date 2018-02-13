7 عادات يومية للوقاية من السرطان

متابعات(صدى):

مرض السرطان، هو مصطلح طبّيّ يشمل مجموعة كبيرة، من الأمراض التي تغزو جسم الإنسان، حيث تعمل الخلايا السرطانية، على اختراق الأنسجة، كما تؤدي لتدمير وإصابة الأنسجة السليمة في الجسم، من خلال حدوث انقسام لهذه الخلايا، كم يعتبر من الأسباب الرئيسية للوفاة، لذا سنستعرض في هذا التقرير بعض العادات اليومية البسيطة، التي يمكن أن تجنبنا الإصابة بمرض السرطان.

– الامتناع عن التدخين: يزيد التدخين من فرص الإصابة، بسرطان ” الرئة – الفم – الحلق ” .

– نظام غذائي صحي: يحتوي على الخضروات والفاكهة مع تقليل الأطعمة المحتوية على السكر.

– الحفاظ على وزن صحي: تساعد ممارسة الرياضة، لمدة 30 دقيقة يوميًا، في تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

– شرب المياه: يؤدي شرب 8 أكواب من المياه يوميًا، بتقليل فرص الإصابة بسرطان المثانة.

– الحماية من الشمس: يزيد التعرض للشمس، لوقت طويل بدون حماية، فرص الإصابة بسرطان الجلد.

– قف أكثر مما تجلس: يزيد الجلوس لفترات طويلة، فرص الإصابة بسرطان القولون وسرطان بطانة الرحم.

– الكشف المبكر: يساعد الاكتشاف المبكر، للإصابة بالسرطان في علاجه قبل تطور المضاعفات.