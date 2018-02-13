شركة نوماك تتيح 9 وظائف للعمل بالشعيبة والشقيق

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة نوماك المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، وظائف هندسة وفنية للمواطنين، حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوس في تخصصات عدة.

وقالت الشركة إن العمل سيكون بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه بالشعيبة والشقيق، على أن يستمر التقدم حتى تاريخ 13 أبريل المقبل، من خلال موقعها على شبكة الإنترنت عبر الرابط https://careers.nomac.com/ar/job-search-results/ .

وأوضحت أن الوظائف هي: مهندس الطاقة بالشعيبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة الكهربائية، الميكانيكية، فني صيانة بالشعيبة: الشهادة التقنية في تخصص هندسة المعدات، مشغل محلي ” عدد 4 وظائف/ الشعيبة ” : شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ومشرف مناوب ” عدد 3 وظائف/ الشقيق ” : الدرجة الجامعية في الهندسة.