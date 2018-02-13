إلزام أب بتسليم ابنه الرضيع لأمه بعد نزعه منها بالقوة

علي القحطاني (صدى):

وصلت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، دورها في نشر الثقافة العدلية وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم العدلية، من خلال نشر مجموعة من الأحكام القضائية المنتقاة الصادرة عن المحاكم في المملكة.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه في حالة نزع الزوج الطفل الرضيع من والدته بالقوة أثناء خروجها من بيت الزوجية لوجود خلافات بينهم، ووجود شاهدين معدلين شرعيًا يصدقا على ذلك، يحكم القاضي للأم بحضانة ابنها الرضيع وإلزام المدعي عليه ” الأب ” بتسليمه لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأشارت إلى أن الأم أحق بحضانة ابنها الرضيع، كما يعتبر نزع الطفل منها ضررًا عليهما وهو أمر مرفوض في الشريعة.