فتح باب التوظيف على 24 وظيفة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، باب التوظيف على 24 وظيفة صحية وإدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين، منذ 11 فبراير على موقعه الإلكتروني للتوظيف، على أن يستمر التقديم حتى 13 أبريل 2018؛ للعمل في فروع المستشفى في الرياض وجدة.

وأوضح المستشفى عبر موقعه الإلكتروني أن الوظائف متاحة لحملة شهادات البورد والزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم الفني في عدد من التخصصات.

وأضاف أن الوظائف المتوفرة تحت مسمى:

– تقني تخدير (الرياض).

– استشاري مساعد عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس (الرياض).

– كبير الطهاة (الرياض).

– مجهز أطعمة باردة (الرياض).

– أخصائي تصوير أشعة مقطعية (الرياض).

– طباخ ثان بعدد (وظيفتين/ الرياض).

– كاتب حمية (الرياض).

– عامل حمية (الرياض).

– فني الحالات الطارئة (الرياض).

– أخصائي طب طوارئ (الرياض).

– مساعد خدمات الطعام (الرياض).

– عامل نظافة (الرياض).

– مساعد مغسلة (الرياض).

– فني مختبر طبي (الرياض).

– فني العلاج التنفسي (الرياض).

– أخصائي العلاج التنفسي (الرياض).

– رجل أمن ثان (الرياض).

– كبير أخصائيي مختبر الأسنان (الرياض).

– مشرف قسم خدمات الطعام عدد (وظيفتين/ الرياض).

– مشرف نظافة (الرياض).

– أخصائي فني- قسم الطب المقارن (الرياض).

– أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (جدة).

كما أشار إلى أنه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التاليهنا