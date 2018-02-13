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بالفيديو.. الدوسري يوجه رساله للجماهير قبل مواجهة ليون و ” آل الشيخ ” يرد

بالفيديو.. الدوسري يوجه رساله للجماهير قبل مواجهة ليون و ” آل الشيخ ” يرد
نواف السالم(صدى):

أرسل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، أمنياته بالتوفيق إلى اللاعب سالم الدوسري المحترف بصفوف فياريال.

ونشر ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، فيديو لـ ” الدوسري ” ، حيث طالب مشجعيه بالدعوة له بالتوفيق خلال مشاركته مع فياريال في مواجهة ليون الفرنسي، في دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

موفق🇸🇦✌🏻 pic.twitter.com/chQgLBCwag


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3709 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يوفقك يا سالم ******
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أنا بالنسبة لي متفائل بك أنك راح تقدم شي جميل لفريقك (فياريال) مدة أحترافك معهم ** إن شاء الله *

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