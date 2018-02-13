افتتاحية مميزة لـ ” كارلوفيتش ” وهاريسون بـ” نيويورك ” للتنس.. ووداع مبكر للمرشح الثامن

ماجد محمد(صدى):

حجز الكرواتي إيفو كارلوفيتش، مقعده في الدور الثاني لبطولة نيويورك الأمريكية للتنس، بتغلبه على الأمريكي جاريد دونالدسون، بواقع مجموعتين دون رد، بنتيجة 6-4 و7-6 (7-4).

وتأهل المرشح السادس للقب، الأمريكي ريان هاريسون، للدور الثاني أيضاً، بتغلبه على مواطنه دونالد يانج 6-3 و7-6 (7-4).

وودع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، المرشح الثامن للقب، البطولة مبكراً، بخسارته أمام دودي سيلا، بنتيجة 4-6 و4-6.

فيما فاز الأمريكي فرانسيس تيافوي، على مواطنه سباستيان كوردا 4-6 و6-4 و6-2.

الجدير بالذكر، أن بطولة نيويورك، تُقام على الملاعب الصلبة، ويبلغ إجمالي جوائزها 668 ألف دولار.