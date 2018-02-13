وظائف شاغرة بمصنع ” ألومنيوم ” في الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مصنع ” ألومنيوم ” بمحافظة الدمام، عن حاجته في تشغيل عدد من الموظفين باختصاصات متنوعة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير إنتاج.

– مدير تركيبات.

– مندوبين تسويق.

وأوضح المصنع الشروط المطلوبة في المتقدمين لهذه الوظائف، كما يلي:

– تشترط الخبرة في المتقدمين.

– الدوام: 8 ساعات يوميًا.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين، مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]