وظائف شاغرة بمصنع ” ألومنيوم ” في الدمام
أعلن مصنع ” ألومنيوم ” بمحافظة الدمام، عن حاجته في تشغيل عدد من الموظفين باختصاصات متنوعة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– مدير إنتاج.
– مدير تركيبات.
– مندوبين تسويق.
وأوضح المصنع الشروط المطلوبة في المتقدمين لهذه الوظائف، كما يلي:
– تشترط الخبرة في المتقدمين.
– الدوام: 8 ساعات يوميًا.
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية للمتقدمين، مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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