5 فوائد مهمة لتناول الشاي بلبن في كل الأوقات

متابعات(صدى):

يُعتبر الشاي بلبن من المشروبات المفضلة لكن عند كبار السن، على عكس الشباب الذي يفضلون تناول النسكافيه والشيكولاته الساخنة وغيرها من المشروبات الحديثة.

لذلك نقدم لكم أهم 5 فوائد لشرب الشاي بلبن يوميًا في كل الأوقات :

1- تنشيط الجسم، يساعد شرب مزيج الشاي باللبن على منح الجسم الطاقة والحيوية، والكافيين الموجود في الشاي يساعد على زيادة نشاط الجسم.

2- يعمل مشروب الشاي بلبن كمضاد للالتهابات، حيث يعمل اللبن كمادة مضادة للالتهابات وعند مزجه بالشاي يكون من المواد المضادة للأكسدة التي تمنع الالتهابات.

3- يمكن أن تستخدمه لزيادة الوزن أو للتخسيس، فإذا قللت الحليب الموجود في الشاي بلبن، فيمكنك أن تستخدمه في تخفيض وزنك، لأن مزيد من اللبن يعنى مزيد من الدهون، والعكس إذا أردت زيادة وزنك.

4- يساعدك الشاي بلبن على مقاومة التعب والإجهاد، لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة، و التي تعمل على مقاومة التعب والإجهاد.

5- الشاي بلبن يضبط مستوى تدفق الدم في الجسم.

كما يمكنك أن تشرب مزيج الشاي بلبن في أي وقت خلال يومك، ففي الصباح يمكن أن تشربه بجانب وجبة الإفطار، حتى يساعد جسمك على الاسترخاء، ويمكن شربه في الغداء، وقبل النوم لأن اللبن الموجود بالشاي بلبن يساعدك على الاسترخاء والنوم بشكل جيد.

لكن إذا كنت مصاباً بالأنيميا أو السكري والمرارة يجب أن تقلل من تناولك للشاي بلبن، وكذلك مرضى تضخم البروستاتا، ويفضل أيضاً بالنسبة للنساء الحوامل أن يقللوا من تناوله، لأن الإفراط في تناوله قد يسبب أضراراً للطفل.