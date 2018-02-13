كونتي يوجه رسالة لجماهير تشيلسي بعد هتافهم

طلال الغامدي(صدى):

عاد أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، مرة أخرى بقوة، بعد اقتناص فريقه الفوز على وست بروميتش بـ3 أهداف مقابل لاشيء، في ظل التنبؤات برحيله.

ولم يتوقف جماهير تشيلسي عن الهتاف لـ ” كونتي ” طوال المباراة بإستاد ستامفورد بريدج ، رافعين رايات الدعم له، الذي لم يحصل عليه من إدارة النادي.

وعلق ” كونتي ” على تشجيع الجماهير قائلًا: ” يجب أن أشكر المشجعين لأنهم أظهروا مساندة قوية لي بسبب وجود شائعات وتكهنات حولي “.

وتابع: ” الشعور بهذه الأجواء من حولي مهم للغاية، من المهم أن تشعر بأن الناس تقدر عملك هنا في تشيلسي “.

وقال: ” الثقة كانت منخفضة، يجب أن نشعر بالرضا عن الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، يمكننا اللعب بشكل أفضل وبمزيد من الثقة، بعد هزيمتين سيئتين أعتقد أن ثقتنا تهاوت وبدأنا المباراة ونحن مهزومون، ثم بعد أن سجلنا سيطرنا على المباراة ” .