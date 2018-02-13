” تراحم ” وفاعل خير يفكان كربة سجينين في جازان

تركي السالم(صدى):

أدت الجهود المبذولة من قِبل لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” ، بمنطقة جازان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى النجاح في احتواء معاناة وتفريج كربة إثنين من النزلاء من أبناء المملكة، بسجون محافظتي ” بيش، وأبوعريش ” ، وذلك من خلال مبادرة أطلقها فاعل خير.

حيث كان النزيلان موقوفين بموجب قرارين شرعيين نهائيين صادرين من الدوائر التنفيذية بالمحكمة العامة، وذلك لعجزهما عن الوفاء بمطالبات مالية، في المواعيد المتفق عليها.

فيما أكد علي بن موسى زعلة، رئيس لجنة ” تراحم ” ، أنه قد تم رصد الحالتين من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، وتم التنسيق مع فاعل خير من مدينة الرياض، وبعد التأكد من تعسرهما بالفعل، قام بتسديد المديونيات الخاصة بهما، والتي بلغت قيمتها سبعين ألف ريال.

الأمر الذي ساهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهما، وعودتهم لذويهم.