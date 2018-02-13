بالصور..حقائب بأشكال جديدة تسيطر على عروض أسبوع الموضة

نيويورك(صدى):

عرض ” أسبوع الموضة بنيويورك ” مجموعة من موديلات الحقائب الأنيقة التي تحمل أفكارا مختلفة وجديدة على السجادة الحمراء، وهذا الأمر هو الذي جعلها جاذبة الأنظار بشكل فاق تفاعل الحضور ومتابعي الموضة مع الأزياء، خاصة أن الاهتمام بالإكسسوارات والحقائب لم يكن ضمن أولويات العروض الأولى التي يفتتح بها أسبوع الموضة فعالياته.

فاستطاعت دور الأزياء أن تسلط الضوء على أشكال جديدة للحقائب، تعكس أحدث صيحات موضة 2018، ويبدو أن مجال الإكسسوارات هذا العام سيشهد تطورًا كبيرًا فلم يعد هناك معيار وحيد لحقيبة اليد المثالية، فالاتجاه يميل نحو الاختلاف وبروز الأشكال التي تحمل فكرة جديدة.

الطباعة والأشكال المختلفة:

من يعود إلى فترتي الستينيات وبداية السبعينيات سيجد الأشكال المبتكرة لحقائب اليد، كالأشكال الأسطوانية والبيضاوية، بالإضافة إلى ستايل الـBox الذي كان حاضر بقوة في العروض، الحقيبة التي تحمل أشكال مطبوعة كان لها ظهور مميز هي الأخرى خاصة أن الطبعات جاءت بارزة لوجودها بالموديلات التي تحمل اللون الأسود، ومن هنا كان عنصر تباين الألوان أنيق بشكل كافي ليبرز جمال الموديل.

الأحجام الصغيرة تتربع على عرش الموضة:

كما عاد قطار الموضة إلى محطات قديمة، كانت الأحجام الصغيرة للحقائب هي المسيطرة على عرش الموضة، وأتى بها مصممو الأزياء في عروض الـ Street Style بأسبوع الموضة بنيويورك من جديد، ليقدموا لعشاق الموضة دليلهم لاختيار الحقيبة الأنيقة في 2018.