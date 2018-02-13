9 أشياء تقومين بها تظهرك أكبر من عمرك الحقيقي
أماط خبراء متخصصون النقاب عن 9 أشياء تقوم بها السيدات يومياً ويمكنها أن تتسبب في ظهور التجاعيد لديهن وإظهارهن أكبر من أعمارهن الحقيقية:
– الإكثار من السكريات والإفراط في تناول الطعام.
– عدم الحصول على قدر كاف من النوم.
– فشل الحميات الغذائية وخصوصاً بعد سن الثلاثين.
– فتح البقع أو البثور بقوة.
– الخلود إلى النوم من دون إزالة المكياج.
– استخدام كثير من مستحضرات التجميل.
– التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس وما ينتج عن ذلك من أضرار نتيجة الأشعة فوق البنفسجية، التي يمكنها اختراق الزجاج، ما يتطلب الاهتمام بالداخل أيضاً.
– قلة ممارسة التمرينات الرياضية.
– التدخين.
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