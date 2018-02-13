9 أشياء تقومين بها تظهرك أكبر من عمرك الحقيقي

نورة الشهري(صدى):

أماط خبراء متخصصون النقاب عن 9 أشياء تقوم بها السيدات يومياً ويمكنها أن تتسبب في ظهور التجاعيد لديهن وإظهارهن أكبر من أعمارهن الحقيقية:

– الإكثار من السكريات والإفراط في تناول الطعام.

– عدم الحصول على قدر كاف من النوم.

– فشل الحميات الغذائية وخصوصاً بعد سن الثلاثين.

– فتح البقع أو البثور بقوة.

– الخلود إلى النوم من دون إزالة المكياج.

– استخدام كثير من مستحضرات التجميل.

– التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس وما ينتج عن ذلك من أضرار نتيجة الأشعة فوق البنفسجية، التي يمكنها اختراق الزجاج، ما يتطلب الاهتمام بالداخل أيضاً.

– قلة ممارسة التمرينات الرياضية.

– التدخين.