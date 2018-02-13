مريم رجوى تحذر قطر من النظام الإيراني

طلال الضوي(صدى):

حذرت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوى، من تقرب النظام الإيراني لبعض دول المنطقة في إشارة إلى قطر، مؤكدة أن هذا النظام لا يفي بأحد وبأي مؤتلف له.

وأكدت أن التدخل في منطقة من قبل الملالي، لسى سوى التدخل المخرّب وإشعال الحروب، لتقسيم بلدان المنطقة إلى صنفين، مشيرة إلى أن الملالي يجعل هذه الدولة وسيلة لاستغلالها لغرض تطبيق السياسات نفسها.

وتشهد العلاقات القطرية التركية، تطوراً كبيراً على الصعيد السياسي والعسكري، خاصة بعد مقاطعة دول الرباعي العربي لها.