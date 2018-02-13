فضيحة تحرش جنسي بطالبة داخل البرلمان التركي

أنقرة(صدى):

فضحت مصادر تركية، تحرش أحد موظفي المبنى الرئيسي للبرلمان التركي، ويدعى ” ف. ك ” ويبلغ 52 عاماً من العمر، بطالبة لمدة طويلة.

وقالت المصادر، إن الموظف استمر في تهديد الطالبة و الاعتداء جنسياً عليها، وذلك لأكثر من 4 أشهر.

ولسوء حظ الموظف، شاهد احد العمال الواقعة، وأبلغ المسؤولين، حيث تم التوصل بعد ذلك إلى الفتاة التي اعترفت بالأمر، مؤكدة أنها لم تبلغ من قبل لخوفها من الموظف.

و أرسل بعد ذلك إلى وحدة اخرى؛ للتحقق من صحة الأمر، بعد إجراء التحقيقات.