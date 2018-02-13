  • الثلاثاء 13

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. فضيحة تحرش جنسي بطالبة داخل البرلمان التركي

فضيحة تحرش جنسي بطالبة داخل البرلمان التركي

فضيحة تحرش جنسي بطالبة داخل البرلمان التركي
أنقرة(صدى):

فضحت مصادر تركية، تحرش أحد موظفي المبنى الرئيسي للبرلمان التركي، ويدعى ” ف. ك ” ويبلغ 52 عاماً من العمر، بطالبة لمدة طويلة.
وقالت المصادر، إن الموظف استمر في تهديد الطالبة و الاعتداء جنسياً عليها، وذلك لأكثر من 4 أشهر.

ولسوء حظ الموظف، شاهد احد العمال الواقعة، وأبلغ المسؤولين، حيث تم التوصل بعد ذلك إلى الفتاة التي اعترفت بالأمر، مؤكدة أنها لم تبلغ من قبل لخوفها من الموظف.

و أرسل بعد ذلك إلى وحدة اخرى؛ للتحقق من صحة الأمر، بعد إجراء التحقيقات.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *