أمير جازان يوجه بتطوير الطرق وتطبيق الأنظمة والتعليمات

تركي السالم(صدى):

شدد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطرق داخل وخارج المدن والحسم في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والمستهترين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم إمارة جازان علي بن موسى زعلة، أن توجيهات أمير جازان إلى فرع وزارة النقل وامانة المنطقة وإدارتي المرور وأمن الطرق تأتي ضمن اهتمامه بملف الحوادث المرورية منذ سنوات.

وكانت إمارة منطقة جازان أبدت انزعاجها الشديد وأسفها البالغ لاستمرار وقوع الحوادث المرورية المروعة، معربة عن مواساتها لأسر الضحايا من المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.