اللون الأحمر يسيطر على تداولات السوق

علي القحطاني(صدى):

تراجع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مغلقًا عند 7413 نقطة بخسارة 13 نقطة بنسبة 0.2%، ليسيطر اللون الأحمر على تداولات اليوم.

وأنهت معظم الأسهم تداولات اليوم يتراجع، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال، حيث أعلق سهما ” سابك ” و ” مصرف الراجحي ” على تراجع بنحو 1% عند 104.80 ريال و72.10 ريال على التوالي.

كما تراجعت أسهم كلًا من ” ملاذ للتأمين، بوبا للتأمين، عناية السعودية، إعادة، التأمين العربية، والدرع العربي ” بنسب تراوحت بين 2 و 5%.

وأغلق سهم ” عذيب للاتصالات ” منخفضًا بأكثر من 3% عند 5.77 ريال، مسجلًا أدنى إغلاق منذ الإدارج، بعد قرار هيئة الاتصالات بتسييل الضمان البنكي المقدم لها لعدم التزامها بسداد الدفعة الاولى للترددات.

وفي المقابل، ارتفع سهم ” بنك الرياض ” بنحو 1 % عند 13.68 ريال، كما أغلق سهما ” أسواق العثيم ” و ” تكافل الراجحي ” عند 138.20 ريال بارتفاع 4% و 78 ريال بارتفاع 5% على التوالي، مسجلان أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.