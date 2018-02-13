رئيس الاتحاد الأرجنتيني يطالب ميسي بأمر غريب

طلال الغامدي(صدى):

اعترف رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، أنه طالب نجم منتخب بلاده ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بتوفير جهده إلى مونديال روسيا 2018.

وقال تابيا خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن ميسي دائماً في القمة، نتحدث معه باستمرار ليلعب بشكل أقل مع برشلونة، حتى يتوهج في المونديال.

ويقدم ميسي أداءاُ متميزاً مع برشلونة، في الليجا الإسبانية، وسجل 20 هدفاً في البطولة، ليعتلي بها قائمة هدافي الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن نهائيات كأس العالم، سُتقام خلال الفترة من 14 يونيو، وحتى 15 يوليو.