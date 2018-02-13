أعراض نقص الحديد في الجسم وطرق علاجه

متابعات(صدى):

يعاني بعض الناس من شحوب في لون البشرة، مصاحب لصداع مستمر وضيق في التنفس مع ضربات قلب سريعة، ولا يعرفون السبب، فيلجئوا للذهاب للطبيب و إجراء بعض الفحوصات، التي تثبت أنهم يعانون من نقص في نسبة ” الحديد ” بالجسم.

ومن أهم العلامات المشيرة للإصابة بذلك هي الخمول والكسل والضعف العام، بالإضافة إلى عدم الرغبة في الطعام والدوخة والصداع المستمر، مع الشعور ببرودة الطقس بشكل دائم.

حيث أن إهمال مشكلة نقص الحديد بالجسم، قد تعرض الشخص للإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى التشوهات العقلية عند الأطفال، والولادة المبكرة لدى الحامل، وعدم التركيز، صعوبة بالتعلم.

لذلك نصح أحد الأطباء ببعض الأطعمة التي تعالج نقص الحديد بالجسم، ومنها:

1- العسل الأسود.

2- السبانخ.

3- الكبد.

4- اللحوم.

5- الفول والعدس.

6- الزبيب.

وللحصول علي أفضل النتائج يُنصح بتناول هذه الأطعمة مع حبوب الحديد.