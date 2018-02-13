انشقاق مسؤول عسكري كبير عن مليشيا الحوثي في اليمن

فهمي محمد(صدى):

نجح العميد جميل المعمري، الناطق باسم القوات الجوية باليمن، ونائب رئيس الملتقى العسكري للقوات المسلحة والأمن، في الانشقاق عن ميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تمكن من الإفلات من قبضتها في العاصمة اليمنية ” صنعاء ” ، وذلك على الرغم من تعيينه بمنصبه على يد ” الحوثييون ” .

حيث وصل ” المعمري ” إلى مدينة ” عدن ” ، بعد انشقاقه عن الميليشيا الإرهابية، وذلك بعد أن أعلن انضمامه إلى الشرعية، وذلك في سبيل استعادة دولة اليمن من الحوثييون.

ودعا ” المعمري ” إلى الانتفاضة الشعبية ضد الحوثييون، واصفًا إياهم بـ ” عصابة الحوثي الإرهابية ” ، كما اتهمهم بالوقوف خلف عمليات الاغتيالات الخاصة بالضباط، وكذلك الإصرار على تدمير القوات المسلحة والأمن باليمن.