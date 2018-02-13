بالفيديو.. جولة افتراضية داخل وكالة مرسيدس AMG للأداء

علي القحطاني (صدى):

مرسيدس AMG هي قمة الأداء التي تقدمها دايملر، وحالياً متوفر 23 سيارة رياضية وعالية الأداء بخط إنتاجها، ومقرر زيادة موديلاتها على مدار السنوات المقبلة.

ولذلك، كانت هنالك حاجة لإنشاء وكالات خاصة بمرسيدس AMG، وهو ما تم في يناير الماضي عندما افتتح مركز AMG للأداء في طوكيو مع تخطيط الشركة لإطلاق 400 موقع في 40 دولة حول العالم إجمالاً.

وقد ظهر على فيديو على قناة يوتيوب WalkoART لإعطاءنا جولة افتراضية بمركز AMG للأداء في شتوتغارت وهو معروض فيه جميع موديلات AMG ويتضمن ذلك C63 AMG S وGLA 45 AMG وE63 AMG S وكذلك AMG GT.

مراكز AMG للأداء ليست مجرد وكالات تعرض سيارات سريعة، حيث أن مهمتها “مركزة نحو تجاوز توقعاتك مهما كان ارتفاعها ” وإعطاءك تجربة “ بالحواس الخمسة ” مع علامة AMG، كما أنه إذا لم تكن لديك خبرة واسعة في سيارات مرسيدس للأاداء فهنالك موظفون مدربون خصيصاً لأجل ذلك.