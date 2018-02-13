الثقفي يرفع الشكر لخادم الحرمين بعد موافقته على دعم تطوير برنامج التفتيش

عادل الحربي (صدى):

رفع الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الموافقة السامية على دعم برنامج ” تطوير برنامج التفتيش والتدقيق البيئي ” بالهيئة بـ 200 مفتش/مراقب بيئي.

وثمَّن ” الثقفي ” في بيان له اليوم الثلاثاء، بالدعم المقدم من وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، نظراً لأن الموافقة السامية تعتبر أحد إنجازاته.

وأكد أن الهيئة تعمل على تقديم الاستدامة البيئية في رؤية المملكة 2030، المتمثل في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، مشيراً إلى أنه وضعت العديد من المبادرات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن التفتيش البيئي يسهم في تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، مشيراً إلى أن توسيع نطاق التفتيش البيئي إلى كافة مناطق المملكة؛ يسهم في التمكن من مراقبة مستويات التلوث والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة.

وقال إن عمليات التفتيش تعتمد على 68 مراقباً وأخصائياً بيئياً من موظفيها، و48 مفتشاً بيئياً سعودياً فقط، موضحاً أن الموافقة السامية أتت انطلاقا من الحاجة التي تقتضي توسعة برنامج التفتيش البيئي، بإضافة 200 مفتش/ مراقب بيئي سعودي بمؤهلات علمية مناسبة، يتم توظيفهم وتجهيزهم للعمل في التفتيش البيئي على المنشآت لمدة 3 سنوات قادمة.