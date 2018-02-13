فوائد سلطة الأفوكادو لمريضات تكيس المبيض

أماني الغامدي(صدى):

تعانى الكثير من النساء والفتيات بتكيس المبيض وقد يتسبب ذلك في حدوث مشاكل في التبويض والحمل فيما بعد، مشاكل في انتظام الدورة الشهرية لدى الفتيات، لذلك يجب علاج هذه المشكلة قبل الزواج.

لذلك نصح الأطباء بوصفة طبيعية لمريضات تكيس المبايض تساعد في العلاج، وتشمل:

2 ثمرة أفوكادو مقشرة

1 بصلة حلوة مقطعة

1 فلفل أخضر مقطع قطع صغيرة

نصف كوب من عصير الليمون

1 ثمرة طماطم ناضجة كبيرة ومقطعة مكعبات

1/4 كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة

الملح والفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير :

في وعاء متوسط، يجمع بين الأفوكادو والبصل والفلفل الطازج والطماطم والكزبرة وعصير الليمون، وتتبل السلطة بالملح والفلفل.