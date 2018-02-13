8 طرق تساعدك على فقدان الوزن بعد الولادة

نورة الشهري(صدى):

تعاني الكثير من النساء من زيادة وزنهم بعد الولادة، ويحاولن الخضوع لنظام غذائي بهدف إنقاص الوزن بصورة سريعة، مما قد يضر بصحة المرأة بسبب الرضاعة.

كما أكد الأطباء أن المرأة تكتسب بعض الوزن الزائد بعد الولادة، حيث يحتاج الجسم عادة ما بين 6 إلى 8 أسابيع لكي يرتاح من آلام الولادة، بعدها يمكن التفكير في إنقاص الوزن طبقا للطبيب المعالج

بالإضافة إلى أن النظام الغذائي يجب أن يشمل الكثير من الفاكهة والخضروات من خلال الجدول التالي:

1- تناول وجبة الإفطار في الصباح، والتي تحتوى غالبا على جبن وزبادي خالي الدسم وبيض ممزوج بالخضروات.

2- تناول ما لا يقل عن 5 حصص من الفواكه والخضراوات في اليوم.

3- وجبة الطعام الرئيسية يجب أن تشتمل على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والفاصوليا والعدس.

4- الابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية والسكرية والوجبات السريعة، الحلويات، الكعك والبسكويت والمشروبات الغازية.

5- شرب كميات كافية من المياه بما لا يقل عن 2 لتر يوميا.

6- التقليل من تناول الأطعمة النشوية مثل الأرز والخبز والمعكرونة.

7- النوم الكافي لأن عدم الراحة يجعل الجسم لا يقوم بوظائفه بشكل طبيعي والسهر يزيد الرغبة في تناول الطعام.

8- ممارسة تمارين رياضية مناسبة لحالة الولادة سواء كانت قيصرية أو طبيعية.