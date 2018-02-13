بالفيديو.. أول ملاكمة سعودية تطلب مقابلة ” تركي آل الشيخ “

ماجد محمد(صدى):

أوضحت الملاكمة السعودية، دنى الغامدي، الفائز مؤخرًا بلقب بطولة القائد الدولية في الأردن، إنها ترغب في مقابلة رئيس الهيئة العامة للرياض، تركي آل الشيخ.

وذكرت ” الغامدي ” خلال لقائها على التلفزيون السعودي، أنها تود مقابلة آل الشيخ؛ لمناقشته في بعض الأمور التي تخص الملاكمة والرياضة النسائية بوجه عام، باعتباره المسؤول الأول عن الرياضة في المملكة، وأشارت أنها اللاعبة الوحيدة، التي تمثل السعوديات في رياضة الملاكمة، وتطمح أن تؤسس فريقًا، تستطيع المملكة من خلال المشاركة في الأولمبياد خلال السنوات المقبلة.

ومن الجدير بالذكر، أن الملاكمة دني، مؤخرًا بلقب بطولة القائد الدولية بالملاكمة 2018، التي اختتمت فعالياتها في محافظة البلقاء الأردنية، الجمعة قبل الماضية، كما تٌعد الفتاة السعودية الوحيدة التي تمارس رياضة الملاكمة على المستوى العربي والدولي.

يُذكر أن البطولة شهدت مشاركة عدة أندية، من دول عربية وأجنبية، كـ ” النرويج، ألمانيا، فلسطين، مصر، العراق، الإمارات، لبنان، الكويت ” ، إلى جانب الأندية الأردنية.