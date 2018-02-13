أسباب خطورة إصابات الركبة على لاعبين كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

يعاني لاعبو كرة القدم من المشاكل البدنية، وذلك بسبب بذلهم لجهد بدني عالي أثناء خوض المباريات، مما يؤدي للإصابات الخطيرة وتُعد أخطرها إصابات الركبة .

حيث أن الركبة هي مفصل يربط الفخذ مع الساق، ويتكون مفصل الركبة من مفصلين اثنين، وتؤدى إصابات الركبة المختلفة للشعور بألم شديد، وعدم القدرة على الحركة، وقد يصل الأمر إلى المنع من لعب كرة القدم مرة أخرى.

كما أن الإصابات قد تتنوع بين حدوث تهتك شديد في أربطة الركبة، أو قطع متكرر في الرباط الصليبي، ويستلزم علاج هذه الأعراض بعض الأدوية، والراحة التامة لحين تماثل الشفاء مع ممارسة علاج طبيعي، ومتابعة برنامج تأهيل يستغرق وقت بين 3 إلى 6 أشهر.