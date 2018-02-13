البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة الملكي(صدى):

كشف البنك السعودي الفرنسي، عن حاجة لعدد من الموظفين؛ لشغل وظائف إدارية، في إطار البرامج التدريبية التطويرية للينك.

وقال البنك إنه يتوافر 14 وظيفة؛ لحملة درجة البكالريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.

وأوضح البنك أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– برنامج تطوير المحاسبة (عدد 7 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– برنامج تطوير تكنولوجيا المعلومات ISG (عدد 7 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسب الآلي).

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2018م.

وأشار البنك إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .