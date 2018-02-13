وفاة شخص وإصابة 4 أخرين في حادث تصادم على طريق الهجرة

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون، إثر حادث مروري وقع على طريق الهجرة، امام مزارع النويصر باتجاه مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن عمليات الهلال تلقت بلاغاً فجر اليوم عن وقوع حادث مروري ” تصادم ” على طريق الهجرة.

وأضاف أبوزيد: على الفور تم توجيه اربع فرق إسعافية للموقع بمتابعة القائد الميداني محمد الشريف، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود حالة وفاة وإصابة متوسطة وثلاث إصابات بسيطة، وتم تقديم الخدمات الطبية لهم، ونقلهم لطوارئ مستشفى خليص العام ونقل حالة الوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي.