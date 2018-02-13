إنطلاق برنامج ” سفير الابتكار ” بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلةً في مركز الابحاث والابتكار برنامج سفير الابتكار لتدريب وتأهيل ممارسي ومنسوبي القطاع الصحي وذلك لتصميم منتجات وخدمات وآليات مبتكرة تلبي احتياجات المنشئات والادارات التي يتبع لها المتدربين من داخل وخارج المدينة الطبية.

وأوضح المدير التنفيذي المشارك للإبتكار الدكتور محمد باطوق إيماناً من المدينة الطبية بالتطوير وأدواته من إبداع وإبتكار ودروها الهام في التقدم والنهوض في كافة التخصصات والقطاعات الطبية والادارية والهندسية فقد صمم مركز الابتكار برنامج ” سفير الابتكار ” وذلك لتعزيز هذه الثقافة بين منسوبيها ليصبحو رواداً للابداع والابتكار ومواكبة النهضة الشاملة بمملكتنا الحبيبة وصولاً لتحقيق رؤية 2030 الطموحة.

وأضاف أن من أهم أهداف ومكتسبات البرنامج هو إكتساب المفاهيم الاساسية للابتكار ومنهجياته وطرق التطبيق في الجانب الطبي والاداري والقدرة على كتابة الخطط للمشاريع او الخدمات بطريقة احترافية وإقتناص فرص التحسين واستغلالها، وكذلك إيجاد وتحسين حلولاً ابداعية تلبي حاجة الفئات المستفيدة من الخدمة المقدمة وذلك عن طريق اكتساب مهارة تحويل الافكار الى نماذج اولية ملموسة وزيادة القدرة على تجربتها وجمع ردود الافعال والاراء من المستفيدين بطرق فاعله تكون محصلتها تحويل المنتج او الخدمة الى نموذج عمل قابل للطرح كنموذج تجاري.

وبيّن باطوق، أن البرنامج ينقسم الى شقين نظري لاكتساب المعرفة والمعلومة والمهارة وعملي لتطبيق ما اكتسبوه من تقنيات ومهارات على ارض الواقع، وأشار الى أن مدة البرنامج خمسة اسابيع من 11 فبراير وحتى 15 مارس لعام 2018، وبالتعاون مع ادارة التدريب الأداري المشترك في المدينة الطبية، سيحصل المشاركين على مميزات منها شهادة إتمام برنامج معتمدة بواقع 50 ساعة تدريبية، بالإضافةً الى شهادة معتمدة من مركز الابداع بوزارة الصحة كسفيراً للابداع.