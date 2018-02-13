مراهق يغتصب رضيع ويصور جريمته بالفيديو

بروكسل(صدى):

أقدم مراهق بلجيكي على اغتصاب طفل رضيع ، وتصوير جريمته في مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وتطبيق واتسآب .

وتعود الواقعة عندما تلقت الشرطة البلجيكية في مدينة لييج بلاغاً من مجموعة من الناس بعد تلقيهم فيديو إباحي يبث اغتصاب طفل من قبل مراهق .

ويظهر في الفيديو مراهق يغتصب طفلا رضيعا، وتم إرساله مع نص يطلب مشاركته على أوسع نطاق ممكن لتحديد الطفل والمراهق.

وقال بيار مولدر المتحدث باسم الشرطة في مدينة لييج البلجيكية في تصريحات إعلامية ، ” ان الناس يعتقدون ان هذه دعوة ستتمكن من تحديد الفاعل، وهم يشاركونه مع اصدقائهم ومعارفهم. ولكن، في الواقع، تم التعرف على الطفل والمراهق في وقت سابق ” .

ولفتت الشرطة إلى انه في حال استقبال مثل هذا الفيديو من المهم عدم مشاركته، محذرة من انه يمكن أن يكون له عواقب نفسية كبيرة، ومن ناحية أخرى، فان من يشاهده يساهم في نشر ملفات مواد إباحية متعلقة بالأطفال، والأفضل هو الذهاب إلى الشرطة للإبلاغ عن الوقائع وليس نشرها .