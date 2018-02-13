اختاري لون شعرك من لون بشرتك

نورة الشهري(صدى):

قالت خبيرة في المكياج ، أن تغيير لون الشعر يجب أن يعتمد على قواعد لا تُغفل أبداً، فإذا غفلتها المرأة ستعاني فيما بعد، من شكل غير لائق سيدفعها إلى التغيير من جديد، مما سيؤدي إلى إتلاف الشعر، وضرر بسبب الاستخدام المتتالي للصبغة. ولتفادي كل هذا، ما عليك إلا أن تعرفي الألوان التي تناسب بشرتك، لتتمتعي بإطلالة مثالية.

إليك مجموعة من الاقتراحات، يمكنك أن تطلعي عليها قبل خوض غمار تجربة اللون الجديد لشعرك:

– اللون الأحمر: بمختلف تدرجاته خاصة الداكنة يتناسب مع صاحبات البشرة الخمرية، مما يعطي بشرتها وهج أكثر، ويظهرها أفتح من درجتها الأصلية، ويعطيها رونقاً خاصاً مليء بالحيوية والإثارة.

– اللون الأشقر: خاصة الفاتح فيناسب صاحبة البشرة البيضاء الثلجية، لأن هذه الدرجات تزيد من اسمرار الجلد، وتعطي لصاحبة البشرة البيضاء إطلالة طبيعية مفعمة بالأنوثة، عكس السمراء فهو يعطيها سمرة أقوى، ولا يتناسب معها إطلاقاً، رغم أن بعض النجمات أصبحن يكسرن هذه القاعدة، لكنهن يقعن في الخطأ.

– اللون الأبيض المائل للرمادي: فيناسب أيضاً صاحبات البشرة الفاتحة، ولكن التي تميل إلى البرونزية نوعاً ما، حتى تزيد من جمالها وبريقها، وهذا اللون دارج جداً، و تسعتمله المرأة التي تتمتع بالجرأة، ويضيف لها جاذبية وجمال.

– اللون الرمادي الداكن: فهو يليق بجميع درجات البشرة، بل ويناسب جميعها، لأنه لون نوعاً ما طبيعي، ويعطي إطلالة مختلفة، وهو من الألوان الدارجة هذا الموسم.

– اللون الأسود: من الشائع أنه يناسب الجميع، ولكن هذا غير حقيقي… يجب أن تكون بشرتك سمراء، أو سمرة متوهجة، أو بشرة طبيعة حنطية… فبالنسبة للبشرة الفاتحة يمكن أن يتعارض لون الشعر الأسود معها مما يجعل صاحبتها تبدو شاحبة.