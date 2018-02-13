تعيين نورة التركي نائبا لرئيس الاتحاد السعودي للرماية

تركية البدر(صدى):

عيّن الاتحاد السعودي للرماية نورة بنت صالح التركي نائبا لرئيس الاتحاد، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بعد اعتماد تشكيله من تركي آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وقدمت نورة التركي شكرها لثقة أعضاء المجلس في تعيينها نائبا للرئيس، كما أثنت على دعم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية لكافة الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد الرماية، متطلعة لأن تكون عند حسن ظن قادة البلاد ومن وضع الثقة فيها، متمنية الارتقاء بلعبة الرماية للمصاف الدولي.

يجدر بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية يتكون من فارس السعدي رئيسا، ونورة التركي نائبة، وعضوية كلا من مازن الجبير ومصعب المهيدب وركان الفضل.