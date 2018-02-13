أمير عسير يرعى اتفاقية التعاون بين التدريب التقني والتعليم بالمنطقة

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتب سموه بالإمارة اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير يمثلها المدير العام الدكتور عبدالله ال مرزوق والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ويمثلها المدير العام الاستاذ جلوي بن كركمان.

وستفتح الإتفاقية آفاق التعاون والتكامل بين التدريب والتعليم واستثمار الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة لدى الطرفين لخدمة أبناء المنطقة فيما يخص التدريب والتعليم.

وقدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله ال مرزوق شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على دعمه للتدريب التقني والمهني بالمنطقة واشرافه المباشر على التعاون مع التعليم موضحاً بأن هذه الاتفاقية لها أهمية قصوى في بناء جيل يجمع بين التعليم والتدريب التقني والذي يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ للإستثمار في طاقات الشباب وتوظيفها فيما يعود عليهم بالنفع.

من جهته قدم مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي بن كركمان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على اهتمامه بتوقيع الاتفاقية ورعايته لها والتي يطمح من خلالها لفتح تعاون بناء مع التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

