بالصور .. محافظ بيشة يرعى حفل التفوق العلمي الثالث لجمعية رأفة

سياف الشهراني(صدى):

رعى محافظ محافظة بيشة الأستاذ محمد بن سعيد بن سبرة ، حفل التفوق العلمي الثالث للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة بيشة (رأفة) بحضور عدد من مديري الإدارات والدوائر الحكومية وعدد من رجال الأعمال وأولياء امور وأقارب الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات .

حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ راشد بن عبد الله الهويشل شكر فيها محافظ محافظة بيشة لحرصه ودعمه لبرامج الجمعية وشكر فيها إدارة التعليم و مدير التعليم الأستاذ سلطان الهاجري لدعمهم الدائم للجمعية ومن ذلك اقامة حفل التفوق العلمي الثالث بمركز الأمير منصور بن مقرن رحمه الله الثقافي و شكر جميع الداعمين لبرامج الجمعية تلا ذلك توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة التعليم ومركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

ثم توالت برامج متنوعة في الحفل من مشهد تمثلي يحكي حال اليتيم بالمدرسة من تنفيذ طلاب أحدى المدارس بالمحافظه وعرض مرئي لمنجزات الجمعية خلال عام2017م .

ثم مسيرة للطلاب المتفوقين ثم تلى ذلك كلمة للطلاب المتفوقين وبعد ذلك كلمة لسعادة محافظ بيشة شكر فيها جميع القائمين على هذه الجمعية وجميع الجهود التي تبذل فيها ، وكذلك وجه شكره لجميع الداعمين من رجال الأعمال وحثهم على الاستمرار في البذل والعطاء.

وفي نهاية الحفل قدم رئيس مجلس إدارة شهادتين كفالة يتيم لمدة عام الأولى لسعادة محافظ محافظة بيشة الأستاذ محمد بن سعيد بن سبرة والثانية لسعادة مدير التعليم الأستاذ نايف بن سلطان الهاجري ، وذلك تفعيلا لمبادرة سمو أمير منطقة عسير حفظه الله في استبدال دروع التكريم بكفالة يتيم.

تلا ذلك تكريم الأسرة المتميزة لهذا العام والمقدمة من رجل الأعمال صالح بن غرم ثم تكريم الطلاب المتفوقين والجهات المشاركة في الحفل.

الجدير بالذكر بأن عدد الطلاب والطالبات المتفوقين حيث بلغ عدددهم 131 متفوق ومتفوقه.