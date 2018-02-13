مريم رجوى: الملالي يريد جر كارثة سوريا إلى المملكة

عادل الحربي(صدى):

أكدت مريم رجوى، زعيمة المعارضة الإيرانية، أن نظام الملالي يريد جر الكارثة السورية إلى المملكة والبحرين والإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى بالمنطقة.

وأشارت ” رجوى ” إلى نظام الملالي يفكر فقط في تدمير دول المنطقة، مستشهدة بتصريح الخميني في 1987 عندما قال:” إذا تخلينا عن قضية القدس فلن نتخلى عن قضية الحجاز “.

وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية، إن مبادرة في إقامة ذلك مؤتمر الرياض، كانت خطوة كبيرة وجبارة للاصطفاف الوطني داخل إيران، مؤملة أن يكون هناك متابعة هذه المبادرة بخطوات عملية من قبل جميع الدول العربية والإسلامية، مثل قطع العلاقات مع نظام الملالي، وطرده من الهيئات الدولية، وإدراج قوات الحرس والقوات العسكرية والأمنية والميليشيات التابعة لهذا النظام في قوائم الإرهاب وطردها من المنطقة.

وأشارت إلى ضرورة إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب المجازر بحق السجناء السياسيين من قبل مجلس الأمن الدولي إلى المحاكم الدولية، وأيضاً الاعتقالات الواسعة للمشاركين في انتفاضة يناير وقتلهم في الشوارع.