أدبي الرياض يدشن مشروع ” مدونة الملك عبدالله الشعرية “

تركية البدر(صدى):

يدشن النادي الأدبي بالرياض مساء اليوم الأربعاء 28_5_1428 مدونة الملك عبدالله الشعرية بالتعاون مع مركز تدوين سيرة الملك عبدالله رحمه الله ، وسيتم التدشين في مقر النادي بحي الملز في الساعة الثامنة مساء بحضور ورعاية سمو الأميرة عادلة بنت عبدالله .

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة النادي د.صالح المحمود بأن النادي يفتخر بهذا المشروع الذي يوثق شيئا من سيرة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله وما كتب عنه شعرا ، مؤكدا ان هذا المشروع سيقوم به عدد من المختصين بإشراف مباشر من النادي .

وقال د.المحمود إن النادي ينشط في جميع الاتجاهات الثقافية التي تخدم شباب الوطن ورموزه على حد سواء ..منوها ومشيدا بالتعاون البناء والمثمر الذي لقيه النادي من مركز توثيق سيرة الملك عبدالله وعلى راسهم صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله التي ذللت لنا كثيرا من الصعاب .. شاكرا لسموها الكريم حضورها وتشريفها لنا بالنادي .

واختتم د.المحمود حديثه بأن النادي مازال اديه كثير من المشروعات الثقافية الكبيرة التي تمثل مفاجآت سارة للمشهد الثقافي السعودي واعدا بالإعلان عنها قريبا .