بالصور.. عباءات عربية تمزج بين ثقافة الشرق والغرب

متابعات(صدى):

أعلنت دار أزياء عربية عن مجموعة من العباءات الشرقية بأسلوب باريسي مختلف ومذاق أوروبي رائع، مستوحاة من العصور الأوروبية الوسطى مزجت بلمسات عربية وكلاسيكية لتبهرنا بإطلالة ملكية مميزة.

حيث هيمن اللون الأسود على عرض الأزياء، بالإضافة إلى الألوان الغامقة مثل الكلى والبني ، كما استخدمت دار الأزياء في هذه المجموعة أفخر أنواع الأقمشة الأوربية والفرو، وزينت بأفخم أنواع الريش والأحجار الكريمة الذي أضفى عليها لمسة من الترف.

بالإضافة إلى أن المجموعة مناسبة لمعظم الفئات العمرية فيمكن أن ترتديها المحجبة بلمسة خاصة، أو ترتديها غير المحجبة في إطلالة مميزة ومختلفة لها.