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” الوزراء ” يوافق على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

” الوزراء ” يوافق على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 61 ـ 2 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ ، ورقم (19 ـ 14 / 39 / د) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة .


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