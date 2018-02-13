” الوزراء ” يوافق على تعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

عادل الحربي (صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على تعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الثقافة والإعلام ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 ـ 18 / 39 / د) وتاريخ 30 / 4 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433هـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار . .