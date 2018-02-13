” الجعيد ” : الروهينجا أكثر الأقليات تعاسة واضطهاد في العالم
قال الإعلامي الدكتور عبدالله بن معيوف الجعيد، وهو أحد المهتمين بالعمل التطوعي والإنساني والتطويري، أن مسلمي الروهينجا هم أكثر الأقليات اضطهاداً، وأشد شعوب العالم تعاسة وشقاء.
وأرجع ” الجعيد ” ذلك، إلى التخاذل الكبير من المسلمين بشأنهم، الأمر الذي دفع ” البوذية ” إلى ممارسة البطش والتنكيل والتهجير في حقهم، وكذلك الدفع بهم كلاجئين في مخيمات يعتريها البرد والجوع والفقر والعري، وذلك بالدول المجاورة مثل ” بنجلاديش وتايلاند ” ، واللتان تقع على حدود وطن الروهينجا ” بورما “.
فيما أكد الإعلامي المهتم بالعمل الإنساني، أنهم ليس لديهم وطن يأمنون فيه قسوة الأوضاع، حيث صارت مذابح ” الروهينجا ” ودماؤهم أمرًا عاديًا، فيما أصبح ” الاغتصاب وتقطيع الأوصال والدفن أحياء وحرق البيوت والقرى ” ، مشهدًا يتكرر كل يوم.
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