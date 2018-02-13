بقيمة 1.3 مليار دولار.. معدات عسكرية من أمريكا إلى أوروبا
صرَّح ديفيس ولش، نائب إدارة تخطيط الميزانية في الجيش اليمني، باعتزام القوات البرية نقل معدات عسركية إلى أوروبا بقيمة 1.3 مليار دولار، العام المقبل.
وأكد ” ولش ” ، أن خطة الميزانية تنطوي على إعادة نشر في أوروب:” 40 دبابة أبرامز بقيمة 455 مليون دولار، و62 صاروخاً جوالاً بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى 66 عربة مدرعة متعددة المهام من طراز” AMPV ” بقيمة 230 مليون دولار، وكذلك 61 عربة مدرعة برادلي للمشاة مزودة بصواريخ من طرازHIMARS بقيمة 171مليون دولار “.
ولم يتم تحديد الدول الأوروبية التي سيتم إرسال المعدات والأسلحة لها.
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