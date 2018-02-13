بقيمة 1.3 مليار دولار.. معدات عسكرية من أمريكا إلى أوروبا

واشنطن(صدى):

صرَّح ديفيس ولش، نائب إدارة تخطيط الميزانية في الجيش اليمني، باعتزام القوات البرية نقل معدات عسركية إلى أوروبا بقيمة 1.3 مليار دولار، العام المقبل.

وأكد ” ولش ” ، أن خطة الميزانية تنطوي على إعادة نشر في أوروب:” 40 دبابة أبرامز بقيمة 455 مليون دولار، و62 صاروخاً جوالاً بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى 66 عربة مدرعة متعددة المهام من طراز” AMPV ” بقيمة 230 مليون دولار، وكذلك 61 عربة مدرعة برادلي للمشاة مزودة بصواريخ من طرازHIMARS بقيمة 171مليون دولار “.

ولم يتم تحديد الدول الأوروبية التي سيتم إرسال المعدات والأسلحة لها.