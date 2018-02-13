” بحوث الزراعة ” تقيم دورة مهارات إجراء التحاليل المخبرية لعدد من طالبات ” جامعة سعود “

سعيد العجل(صدى):

نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية بالرياض دورة تدريبية عن ” مهارات إجراء التحاليل المخبرية ” لطالبات جامعة الملك سعود كلية العلوم قسم النبات والأحياء الدقيقة.

وقد رحب مدير عام المركز الوطني لبحوث الزراعة المكلف المهندس عبدالرحمن المعجم بجميع الطالبات المتدربات من جامعة الملك سعود، مؤكداً أن المركز يُسخر كل إمكانياته لدعم مثل هذه الانشطة، داعياً إلى الحرص على حضور مثل هذه الدورات والاستفادة منها.

فيما عبرت المشرفة على الطالبات المتدربات من جامعة الملك سعود كلية العلوم قسم النبات ياسمين الواصل عن شكرها لإدارة المركز الوطني لبحوث الزراعة وقبول طالبات الجامعة ضمن البرنامج التدريبي للمركز.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعريف المتدربات على دور بنك الأصول الوراثية بالمركز الوطني في جمع الأصول النباتية وطريقة حفظها ،كما تهدف الدورة إلى تعريف المتدربات على مختبر زراعة الأنسجة وماهي مراحل إنتاج أصناف متعددة من شتلات النخيل.