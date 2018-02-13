خلفان: تاجر الإخوان بكل شيء ممنوع الاتجار به

دبي(صدى):

فتح ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، اليوم الثلاثاء، النار على تنظيم الإخوان الإرهابي، مشيرًا إلى أنه أظهر هذا التنظيم الإخواني خيانته العظمى في جميع الدول.

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تنظيم الإخوان يلاقي الصفعات تلو الصفعات ورغم ذلك يظن أنه قادر على مواجهة مكافحي إرهابه في العالم ” .

وتابع: ” جماعة دب فيها الانحراف والفساد والخيانة ورغم ذلك لا تستحي ” ، مضيفًا: ” تاجر تنظيم الإخوان بكل شئ ممنوع الاتجار به “.

واختتم سلسلة تغريداته: ” رأيت بحكم اطلاعي على سير كثير من التنظيمات فما وجدت أحقر من تنظيم الإخوان، جماعة الاخوان شلل منحرفة في كل اتجاه “.