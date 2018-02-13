خلفان: تاجر الإخوان بكل شيء ممنوع الاتجار به
فتح ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، اليوم الثلاثاء، النار على تنظيم الإخوان الإرهابي، مشيرًا إلى أنه أظهر هذا التنظيم الإخواني خيانته العظمى في جميع الدول.
وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تنظيم الإخوان يلاقي الصفعات تلو الصفعات ورغم ذلك يظن أنه قادر على مواجهة مكافحي إرهابه في العالم ” .
وتابع: ” جماعة دب فيها الانحراف والفساد والخيانة ورغم ذلك لا تستحي ” ، مضيفًا: ” تاجر تنظيم الإخوان بكل شئ ممنوع الاتجار به “.
واختتم سلسلة تغريداته: ” رأيت بحكم اطلاعي على سير كثير من التنظيمات فما وجدت أحقر من تنظيم الإخوان، جماعة الاخوان شلل منحرفة في كل اتجاه “.
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