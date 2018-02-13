آمال المقبل.. شيف الأطباق الشعبية ورحلة عمل أوصلتها إلى الفنادق الكبرى

عادل الحربي(صدى):

روت الشيف آمال المقبل، تجربتها في مجال طهي الأطعمة الشعبية، مشيرة إلى أنها كانت تحضر كافة الأطباق الشعبية والحلويات والسلطات في منزلها وتبيعها إلى العائلات.

وتابعت ” المقبل ” ، أنها قررت تطوير نفسها وحصلت على دورة إعداد مدربين متقدمين، وشهادة مدرب معتمد، كما أنها عملت في مؤسسة لتدريب العاملات المنزليات، لافتة إلى أنها بدأت بعد ذلك في تدريب الفتيات المقبلات على الزواج والسيدات.

وأشارت إلى أنها انتقلت بعد ذلك للعمل في فنادق الـ5 نجوم، لتصبح الشيف السعودي المتخصص في تحضير الأطباق الشعبية الوطنية، مؤملة أن تطور الأسرة المنتجة من أنفسهم، وأن يتميزوا في المطبخ الهندي والإيطالي والعالمي.

وتقود الشيف آمال المقبل، فريقاً من الشباب السعودي حالياً، وتشتهر بعمل الأكلات: كبسة العزائم، الجريش، الكبابة الحائلية، المرقوق، الأسماك، وغيرها من الأصناف.