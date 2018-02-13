اكتمال اقتران الربط التقني بين أموال القاصرين والجهات الحكومية

حمود العنزي(صدى):

اقترنت الهيئة العامة للولاية، على أموال القاصرين، ومن في حكمهم بقناة التكامل الحكومية، وهي إحدى الخدمات المقدمة، من برنامج التعاملات الحكومية ” يسر ” ؛ لدعم الربط التقني بين الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة، الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، بالعمل على الاستفادة من الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً؛ لتسهيل إجراءات العمل بكل يسر وسهولة؛ لجميع المستفيدين والمشمولين بنظام الهيئة.

كما عبر ” المهنا ” عن شكره لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه، ولمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز الرويس، ولمدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسر ” ، المهندس علي بن ناصر العسيري، ولجميع العاملين في البرنامج على تعاونهم؛ لاكتمال أعمال الربط مع قناة تكامل الحكومية، والشكر موصول للجهات الحكومية، التي تم الربط معها على موافقتهم على الربط مع الهيئة.

فيما ذكر مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالهيئة، عبدالرحمن عثمان العثمان، أن عملية الربط مع الجهات الحكومية، عبر قناة التكامل يوفر بيانات عن المشمولين، بنظام الهيئة بعد إتاحة الوصول إلى بياناتهم، من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمتوافرة بالقناة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات، التي تقدمها للمستفيدين المشمولين بنظام الهيئة، الذي سيسهم في تيسير وإنجاز معاملاتهم بدقه وجوده عالية.

الجدير بالذكر، أن الهيئة تعمل حالياً على الإعداد والتجهيز؛ لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية عبر قناة ” التكامل ” الحكومية؛ للاستفادة منها من قبل الجهات الحكومية المرتبطة بذات القناة.