“‬ نبراس‭ ” ‬يطلق‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬

سعيد العجل(صدى):

‭ ‬برعاية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الملكية‭ ‬بينبع‭ ‬‬علاء‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬نصيف‭ ‬وبحضور‭ ‬سعادة‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬نبراس‮»‬‭ ‬الدكتور‭/ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬سعد‭ ‬الشثري،‭ ‬تنظم‭ ‬أمانة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬والمديرية‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الملكية‭ ‬بينبع‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬29‭/‬5‭/‬1439هـ‭ ‬،الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحاً،‭ ‬بمقر‭ ‬الهيئة‭ ‬الملكية‭ ‬بينبع‭ ‬،وبحضور‭ ‬منسوبي‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬نبراس‮»‬‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الملكية‭ ‬ومنسوبيها‭.‬

وأفاد‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للعلاقات‭ ‬والإعلام‭ ‬والمتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬الأستاذ‭/ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي‭ ‬بأن‭ ‬الملتقي‭ ‬العلمي‭ ‬يأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬لتفعيل‭ ‬البرامج‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬‮«‬نبراس‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭/ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬وبمبادرة‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الصناعات‭ ‬السعودية‭ ‬سابك‭.‬

و‭ ‬يطمح‭ ‬الملتقي‭ ‬لاستثمار‭ ‬جميع‭ ‬الطاقات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬القيم‭ ‬والوطنية‭ ‬بالمجتمع،‭ ‬مبيناً‭ ‬حرص‭ ‬ولاة‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬حفظهم‭ ‬الله‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬جيل‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وباء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬آمنة‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬المخدرات،‭ ‬ولذا‭ ‬فقد‭ ‬سُخرت‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المتوافرة‭ ‬لديها‭ ‬في‭ ‬المساعدة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬الآفة،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إقامة‭ ‬برامج‭ ‬وحملات‭ ‬تثقيفية‭ ‬وملتقيات‭ ‬علمية‭ ‬بجميع‭ ‬البيئات،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬محاربة‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬وبيان‭ ‬أضرارها‭ ‬العقلية‭ ‬والاجتماعية‭. ‬

وذكر‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬هامشه‭ ‬معرض‭ ‬توعوي‭ ‬متكامل‭ ‬يبين‭ ‬جهود‭ ‬حكومة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬‮«‬حفظها‭ ‬الله‮»‬‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬ويستمر‭ ‬لمدة‭ ‬يومين‭ ‬لمنسوبي‭ ‬الهيئة‭ ‬الملكية‭.