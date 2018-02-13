“ نبراس ” يطلق الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات
برعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع علاء بن عبدالله نصيف وبحضور سعادة أمين عام اللجنة الوطنية رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني «نبراس» الدكتور/ فيصل بن سعد الشثري، تنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الهيئة الملكية بينبع الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات في بيئات العمل الخميس القادم 29/5/1439هـ ،الساعة العاشرة صباحاً، بمقر الهيئة الملكية بينبع ،وبحضور منسوبي المشروع الوطني «نبراس» وأعضاء الهيئة الملكية ومنسوبيها.
وأفاد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ/ بندر بن عبدالله الرميحي بأن الملتقي العلمي يأتي استمراراً لتفعيل البرامج المعتمدة من المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس»، الذي يحظى باهتمام من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وبمبادرة وطنية من شركة الصناعات السعودية سابك.
و يطمح الملتقي لاستثمار جميع الطاقات في تعزيز منظومة القيم والوطنية بالمجتمع، مبيناً حرص ولاة الأمر «حفظهم الله» على حماية جيل المستقبل من أي وباء، من خلال توفير بيئة عمل صحية آمنة وخالية من المخدرات، ولذا فقد سُخرت كافة الإمكانيات المتوافرة لديها في المساعدة للحد من انتشار هذه الآفة، عن طريق إقامة برامج وحملات تثقيفية وملتقيات علمية بجميع البيئات، من شأنها محاربة آفة المخدرات وبيان أضرارها العقلية والاجتماعية.
وذكر الرميحي أن الملتقى العلمي سيقام على هامشه معرض توعوي متكامل يبين جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين «حفظها الله» في مكافحة المخدرات ويستمر لمدة يومين لمنسوبي الهيئة الملكية.
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