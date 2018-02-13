بالفيديو.. مرسيدس تستعرض أفضل 5 سيارات صنعتها في التاريخ

برلين(صدى):

أصدرت صانعة السيارات الألمانية ” مرسيدس ” فيديو قصير يستعرض أفضل 5 موديلات مرسيدس في التاريخ، لتأتي 540 K كرقم 5 وهي كان قد تم بناؤها بين 1935 و1940 مع تقديمها في معرض باريس للسيارات 1936، وما جعلها متميزة للغاية كان الشاصيه الخفيف المتميزة به والأداء القوي الذي كان يقدمه محركها 8 سلندر مستقيم ذو سعة 5.4 لتر.

رقم 4 بالقائمة كانت مرسيدس مايباخ G 650 لاند أوليت، والتي جمعت بين قدرات الطرق الوعرة والفخامة المتكاملة معها، وخلال العام الماضي كانت متوفرة كإصدار محدود مقابل 630,000 يورو.

مرسيدس بنز 300 الأيقونية كانت رقم 3، ولما يقرب عقدين من الزمان كانت سيدة في الفخامة منذ بدأ إنتاجها في 1981، ولم يظهر لها خليفة سوى في 2002 عندما تم تقديم موديلات مايباخ 57 و62، إلا أنه تم قتلها في 2010 بعد ضعف المبيعات.

مرسيدس مايباخ S650 كابريوليه الجديدة يرى الصانع الألماني أنها رقم 2، وهي تأتي بمحرك تيربو مزدوج 6 لتر 12 سلندر مع شارات وعودام وعجلات ومصدات مايباخ، مع محدودية إصدارها على 300 نسخة.

أما بالنسبة للفائز الحقيقي رقم 1، فقد كان من نصيب 300 SLR، والتي تعتبرها مرسيدس أكبر إنجاز لها في تاريخها وأنها لا تقدر بثمن خاصة وأنه لم يتم بناء سوى نسختين للطرق العامة منها، وعند صنعها كانت سرعتها القصوى 290 كيلومتر في الساعة ما يجعلها وقتها أسرعسيارة في العالم.