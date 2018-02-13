بالفيديو.. أمير الشرقية يدشن مشروع وسط العوامية
استمع سمو الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، إلى شرح لمكونات مشروع وسط العوامية، عقب وضع سموه حجر الأساس له، صباح الثلاثاء.
وقدَّم الشرح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، الذي بيَّن أن المشروع يشمل أسواقاً ومجمعات تجارية ومطاعم وكافيتريات ومواقف بمواصفات متقدمة بدلاً من الحي القديم.
ويشمل المشروع إقامة محال تجارية تعكس تراث المنطقة، بالإضافة إلى مركزاً ثقافياً ومباني وأبراجاً استثمارية سكنية وتجارية.
ويتضمن صالة رياضية ضخمة، إضافة إلى تجميل الساحات بالنوافير المائية والعيون الصناعية.
سمو #أمير_الشرقية يحفظه الله بعد وضعه حجر الأساس لمشروع وسط #العوامية في محافظة #القطيف يستمع لشرح من معالي أمين المنطقة لمكونات المشروع. #سعود_بن_نايف_في_وسط_العوامية pic.twitter.com/myBS1nxD9N
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) 13 February 2018
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